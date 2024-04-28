بدأت فعاليات المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية، التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية، بجلسة رئيسة تحت عنوان "استشراف آفاق النمو: دور الصناعات الثقافية والإبداعية في دعم الاقتصاد".

شارك فيها كلٌ من محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومحمد العريان، الخبير الاقتصادي الدولي ورئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، وأدارت النقاش كارولين فرج نائب رئيس شبكة "سي إن إن" ورئيس تحرير "سي إن إن العربية".

من جهته، أكد محمد خليفة، على أهمية التنوع الاقتصادي، ونحن نؤمن أن الثقافة والتعليم هما حجر الأساس لتحقيق ذلك، مشددا على أننا يجب وضع الثقافة نصب أعيننا، وأن يكون هنا استثمار للموارد البشرية.

وأضاف: "لابد من التبادل الثقافي للأفكار، والاستثمار في العقول، وأن يتم السماح لصناع المستوى والمفكرين على الازدهار".

وفي سياق متصل، أضاف محمد العريان، أنه لفترة طويلة كان العالم العربي يصدر الثقافة والابتكار للعالم، مؤكدا أهمية الثقافة كعامل أساسي للفهم الأفضل وجعل العالم أقوى.

جاء ذلك بحضور نخبة من أبرز الأسماء على صعيد النشر، والترجمة، وصناعة المحتوى الرقمي، وريادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، للوقوف على أحدث التوجّهات في عالم النشر، والصناعات الإبداعية، والمساهمة في اكتشاف آفاق جديدة للنمو وفرص للتعاون في هذا المجال.

جدير بالذكر أن المؤتمر يسعى لتسهيل سبل الحوار بين قادة الفكر، وجهات النشر، وصنّاع المحتوى، وروّاد الأعمال على اختلاف توجّهاتهم الإبداعية، ويستعرض في هذه الدورة التحوّلات في صناعة النشر، والتعليم، ومناقشة دور وأثر التكنولوجيا الناشئة، ونماذج الأعمال الجديدة.