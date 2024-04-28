سول وبكين تناقشان تفاصيل زيارة وزير الخارجية الكوري الجنوبي إلى الصين

قالت مصادر دبلوماسية، اليوم الأحد، إن كوريا الجنوبية والصين تجريان محادثات للترتيب لزيارة وزير الخارجية الكورى الجنوبى جو تيه - يول"إلى بكين الشهر المقبل.

ونقلت وكالة يونهاب عن المصادر قولها إن الجانبين يناقشان التواريخ المحتملة لزيارة "جو"، والتي ستأتي قبل القمة الثلاثية المتوقعة بين كوريا الجنوبية والصين واليابان في سول في أواخر مايو. وستكون هذه أول زيارة يقوم بها "جو" إلى الصين بصفته وزير الخارجية، وستأتي بعد مكالمة هاتفية أجراها في فبراير مع نظيره الصيني "وانج يي"، حيث دعاه "وانج" إلى زيارة بكين ووافق "جو" على مناقشة الأمر عبر القنوات الدبلوماسية.

وقالت وكالة يونهاب إن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يبحث فيه البلدان عن طرق لتحسين علاقتهما في أعقاب التوترات بشأن تايوان وتصريحات السفير الصيني لدى سول "شينج هايمنج" المثيرة للجدل.

ففي يونيو من العام الماضي، قال "شينج" إن أولئك الذين "يراهنون على خسارة الصين" في تنافسها مع الولايات المتحدة "سيندمون بالتأكيد". واعتُبرت هذه التصريحات بمثابة تحذير لسول من الانحياز إلى واشنطن.

وفي الأسبوع الماضي، أجرى "جو" محادثات في سول مع "هاو بينج"، سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة "لياونينج".

ويعتبر تعزيز العلاقات مع بكين مهمة دبلوماسية حاسمة لإدارة "يون سيوك - يول"، حيث ركزت في أول عامين من توليها السلطة على تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وإصلاح العلاقات مع اليابان، وتعزيز التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان.