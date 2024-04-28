سوناك يرفض تحديد موعد إجراء الانتخابات العامة في بريطانيا

رفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تحديد موعد إجراء الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، قبيل انتخابات المجالس المحلية وانتخابات رؤساء البلديات التي ستجري خلال الأسبوع الجاري.

وقال سوناك، لبرنامج "صنداي مورنينج مع تريفور فيليبس"، الذي تبثه قناة (سكاي)، إنه لن يعلق على ما إذا كان سيتم إجراء الانتخابات العامة في يوليو المقبل أم لا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف سوناك: "ستحاول استخلاص أي استنتاج تريده مما أقوله".

وقال سوناك: "يتعين عليك فقط أن تنصت إلى ما قلته، نفس الشيء الذي قلته طوال العام".

وتتواصل التكهنات حول الموعد الذي سيدعو فيه رئيس الوزراء البريطاني إلى إجراء الانتخابات العامة، التي يجب أن تجري قبل يناير 2025.

ورغم أن مساعدي سوناك حاولوا تصوير الأسبوع الماضي على أنه الأفضل لسوناك منذ تولى مهام منصبه، فإن نتائج انتخابات المجالس المحلية وانتخابات رؤساء البلديات الخميس المقبل قد تدفع البعض داخل حزبه إلى الضغط من أجل زعيم جديد.