رنا إدريس: فوز «قناع بلون السماء» بالبوكر هو انتصار للحكاية والسردية

قالت رنا إدريس، مدير دار الآداب والناشرة لرواية "قناع بلون السماء" الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"، إن هناك مجموعة من النقاط التي تميز الرواية، وأنها مميزة في الكثير من الجوانب، وأن هذا الأمر صاحبه حالة من الإجماع من الحضور بأن النص الروائي ممتاز.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذبدي أعقب حفل الإعلان عن الجائزة، وأكدت إدريس أن أية ملاحظات على رواية "قناع بلون السماء"، سيقوم شقيق الكاتب والمؤلف، الحاضر في الحفل اليوم، بإيصالها إلى شقيقه الأديب الأسير باسم خندقجي، و"سنتأكد أن جميع تقييماتكم للرواية قد وصلت إليه"، موضحة أن فوز الرواية بجائزة البوكر يعد انتصار في حد ذاته.

واعتبرت إدريس، "أننا أصبحنا بصدد انتصار الحكاية والسردية، وأن نشر صوت باسم جاء من ضمن الأشياء المبهجة والمكاسب من وراء هذا الفوز الثمين".

فيما قال الإعلامي خالد منصور، إن النص يبدو مسيطرا عليه قضية الهوية بشكل أساسي، متسائلا: "هل كان باسم خندقجي يبحث عنها على المستوي الفردي، أم هي محاولة لتعرية سعي الإسرائيليين لإيجاد جذور في الأرض للسطو على هوية الآخرين".

ورد الكاتب السوري نبيل سليمان رئيس لجنة التحكيم، بأن السؤال يمس قضية كبرى متعلقة بالهوية بطبيعة الحال، وأنه كيف بعد كل هذا تتعرض الهوية الفلسطينية للالتباسات وتحديات كثيرة وعديدة، ومنها تحديات فكرية استطاعت الرواية أن تعبر عنها بكل تعقيداته ومراراته.

وتابع: "هي رواية بلد وشعب بكامله ولا يمكن اختصارها في كونها رواية عادية بأدب السجون، والنص يملك القدرة على أن يرسخ لديك العديد من القناعات الهامة".

فيما قال ياسر سليمان رئيس مجلس أمناء الجائزة: "قرأت الرواية مرتين، وناقش النص فروقات جوهرية بين فكرة المستوطنة والمستعمرة، حيث علاقة اللغة بالصراع، الرواية بالنسبة لي كانت مبدعة، وأن التوظيف اللغوي بها هائل".

وكان مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية، أعلن فوز رواية قناع بلون السماء للكاتب باسم خندقجي بجائزة «البوكر» العربية، وذلك في احتفالية موسعة في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي، وتسلم شقيق الكاتب الفلسطيني باسم خندقي، الجائزة بدلا من باسم خندقي.