ضبط 9 متهمين بالتعدي على سيدة وأبنائها في الإسكندرية

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تضرر إحدى السيدات من طليقها وأشقائه وأبنائهم بعد قيامهم بالتعدي عليها وأبنائها في الإسكندرية.

وبفحص الفيديو تبين أنه في يوم 26 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بمنطقة الدخيلة، تفيد بتعرضها وأبنائها للتعدي من قبل طليقها وأقاربه نتيجة خلافات أسرية بينهم.

تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 9 أشخاص مقيمون بمنطقة الدخيلة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بناءً على الخلافات الأسرية المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.