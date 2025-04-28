قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، إن إسرائيل تلحق أكبر قدر من الدمار بغزة، منوهًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بلا هوادة كل أنحاء القطاع.

جاء ذلك خلال إفادته بجلسات استماع محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية، والتي انطلقت صباح اليوم الاثنين.

وأشار إلى أن «إسرائيل قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين، كما قتلت العاملين في هيئات الدفاع المدني وفرق الإنقاذ والفرق الطبية»، منوهًا أن «حربها خلّفت آلاف اليتامى والأسر المشتتة».

ونوه أن «الناجين من حرب الإبادة المفتوحة لا يمتلكون أي أمل أو أفق بالحياة»، مضيفًا: «انظروا إلى ما حل بالأطفال اليتامى في غزة، وكل الأجيال المتعاقبة التي تعرضت لحروب الإبادة الإسرائيلية التي تهدف لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحياة».

واقتبس تصريحات بابا الفاتيكان الراحل البابا فرنسيس، والتي قال فيها إن «ما يحدث في غزة ليس حربًا وإنما قسوة ووحشية».

وذكر أن استمرار حرب الإبادة المتعاقبة على الأجيال الفلسطينية «أمر شائن»، مشددًا على أن الوقت حان لوضع حد لكل هذه المعاناة الإنسانية.

ولفت إلى أن «العديد من الأطفال والنساء والمصابين استشهدوا بسبب غياب المساعدات الطبية».

وأضاف أن «إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل الأطر القانونية والقواعد الدولية، ومنها منع إدخال المساعدات الإنسانية، وفرض الحصار على القطاع، ما يجعل ظروف الحياة في غزة غير محتملة».