الأهلي يكرم كولر بعد يومين من إقالته

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، على تکریم مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق وجهازه المعاون هارالد جامبرلي وكارلوس برينجر وياسين ميكاري و تيزيان ندوي والمترجم رضا الحنفي، بعد انتهاء مشوارهم مع الفريق.

وأهدى الخطيب المدرب السويسري كولر وجهازه المعاون درع وعلم النادي متمنيا لهم التوفيق في الفترة القادمة.

وكان الأهلي أعلن عن إقالة مارسيل كولر أول أمس السبت بعد خروج الفريق من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وسيحل مكانه عماد النحاس المدرب العام القائم بأعمال المدير الفني لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

ورحل كولر عن قيادة الأهلي بعد ما يقرب من ثلاثة مواسم مع الفريق، حقق خلالها 11 ألقاب.