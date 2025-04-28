مقتل وإصابة سبعة أشخاص في إطلاق نار بولاية نورث كارولينا الأمريكية

أسفر إطلاق نار وقع في كلية صغيرة في شرقي ولاية نورث كارولينا الأمريكية عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين وأدى إلى إغلاق حرم الكلية في وقت مبكر من يوم الأحد، بحسب ما ذكرته الجامعة.

ووقع إطلاق النار في وسط حرم جامعة ولاية إليزابيث سيتي، بمدينة إليزابيث سيتي، عقب مهرجان يارد، وهو الحدث الختامي لاحتفال فايكنج فيست الذي استمر أسبوعا في الجامعة ذات الأغلبية من ذوي البشرة السمراء تاريخيا، حسبما ذكرت الكلية في بيان.

وتم الاعلان عن وفاة رجل يبلغ من العمر 24 عاما ليس طالبا. ولم يكشف عن هويته حتى الان بانتظار إخطار عائلته، حسبما جاء في البيان.

وأُصيب أربعة أشخاص آخرين بطلقات نارية، بينهم ثلاثة طلاب، بينما أصيب طالبان آخران خلال الفوضى. ولم تعتبر أي من الإصابات مهددة للحياة. وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسبما جاء في البيان.

وقالت الجامعة في بيان سابق: "تشعر الجامعة بحزن عميق إزاء هذا العمل الطائش".

وتم رفع الإغلاق لاحقا، وزادت الجامعة الدوريات في جميع أنحاء الحرم الجامعي كإجراء احترازي. وظل الوصول إلى وسط الحرم الجامعي مقيدا في وقت لاحق من يوم الأحد.

ويبلغ عدد طلاب الجامعة 2300 طالب وتقع على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب نورفولك بولاية فيرجينيا.