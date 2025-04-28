"كيف يمكن أن يحب الأطفال عالم الترجمة؟"، هذا ما دار في محاضرة ألقاها المترجم والأديب المصري هشام فهمي، وهو يحمل بين يديه مجموعة من الكتب المترجمة؛ ليشرح للأطفال أهمية الاهتمام بالترجمة، ضمن الفعاليات الثقافية لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، وشارك فيها مجموعة من الأطفال من فئة الأعمار 8-12 عاماً.

وقال المترجم والأديب المصري هشام فهمي: "كما أن لمحبة كل شيء طرقا ما، فللترجمة طرقها الخاصة كذلك".

وأضاف فهمي، موجها كلامه للأطفال: "أحببت القراءة أولا لأنها كانت المفتاح الذي دخلت به هذا العالم، وأحببت في بداية القراءة القصص، ثم كبرت معي القراءة حتى قرأت الشعر والأدب وتحولت إلى الترجمة، وقمت بترجمة عشرات الكتب، فكان الأساس هو القصص".

وتنقّل فهمي، بين الروايات المترجمة وهو يحدث الأطفال عنها، مركزا على روايات الخيال العلمي، فذكر أن الخيال العلمي لا يزال هو الأول بين اهتمامات الطلاب القرائية، وأن الأطفال منذ نشأتهم مولعون بالشخصيات الخرافية التي ترافق عصرهم، ففي عصرنا الحالي هناك سوبر مان، وسبايدر مان، وبات مان.

وأشار إلى أن التركيز على الأدب الخيالي المترجم هو الطريقة الصحيحة التي تحبب للأطفال عالم الترجمة.

وأجاب فهمي، عن مجموعة من أسئلة الأطفال الذين كان بعضهم يتقن أكثر من لغة، مبينا أن من أهم أسباب تحبيب الترجمة للأطفال أيضا هو تذكيرهم أنها تفتح الآفاق نحو عوالم أخرى، والتعرف إلى الثقافات، واكتساب أصدقاء كثيرين من مختلف أنحاء العالم.

وفي ختام حديثه، أشار فهمي، إلى أهمية أن تضاف الترجمة إلى المناهج الدراسية للطلبة، لا سيما أنهم يدرسون لغات أخرى.

وأوضح أن تنفيذ مثل هذه الخطوة من شأنه أن يرفع خبرات الطلبة الثقافية، كما يمنحهم تقدما أكثر في حياتهم المهنية لاحقا.