لا تزال الاحتياجات الإنسانية الخاصة بمئات الآلاف من الناجين من زلزال ميانمار، ملحة للغاية، بعد شهر من وقوع الكارثة المدمرة، كما يتفاقم الوضع بسبب الغارات الجوية التي تردد أن الحكومة العسكرية قد قامت بشنها، رغم وقف إطلاق النار الذي كان يهدف إلى دعم جهود الإغاثة خلال الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد.

وضرب زلزال بلغت قوته 7ر7 درجة على مقياس ريختر مساحة واسعة من البلاد في 28 من شهر مارس الماضي، ما تسبب في وقوع أضرار جسيمة في ست مناطق وولايات في البلاد، من بينها العاصمة نايبيداو.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية في ميانمار اليوم الاثنين بوقوع 157 هزة ارتدادية بعد الزلزال الكبير، تراوحت قوتها بين 8ر2 و5ر7 درجة.