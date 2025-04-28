سينتكوم: استهداف أكثر من 800 موقع للحوثيين في اليمن منذ مارس

أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أن القوات الأمريكية وجهت ضربات لأكثر من 800 هدف للحوثيين في اليمن منذ بدء العملية العسكرية الأمريكية في مارس الماضي.



وأضافت القيادة في بيان لها، يوم الأحد، أنه "بنتيجة الضربات تم القضاء على المئات من مقاتلي الحوثيين وعدد من القياديين".



وأشارت إلى أن عدد عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين تقلص بنسبة 69% وعدد الهجمات بالطائرات المسيرة بنسبة 55%.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر يوم 15 مارس الماضي ببدء عملية عسكرية لضرب مواقع للحوثيين على خلفية إطلاقهم للصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل والسفن في البحر الأحمر وخليج عدن.