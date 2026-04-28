جامعة مطروح: تنظيم ندوة تعريفية للدراسة في الولايات المتحدة من هيئة فولبرايت

قالت جامعة مطروح إن هيئة فولبرايت للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية نظَّمت ندوة تعريفية حول برامج الدراسة في الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عمرو المصري، رئيس جامعة مطروح، وفد هيئة فولبرايت الأمريكية برئاسة الدكتورة ماجي ناصيف، المدير التنفيذي للهيئة، وذلك في إطار دعم التعاون الدولي للجامعة وفتح آفاق تعليمية وبحثية متميزة لأعضاء هيئة التدريس.

وقام وفد الهيئة بتنظيم وتقديم ندوة تعريفية بعنوان «برامج هيئة فولبرايت للدراسة في الولايات المتحدة»، وذلك بحضور عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وتناولت الندوة التعريف بالمنح التي تقدمها الهيئة، وشروط التقديم، وآليات القبول، إلى جانب استعراض فرص الدراسة والبحث العلمي والتبادل الثقافي، بما يسهم في تنمية المهارات الأكاديمية واكتساب خبرات دولية متميزة.

وأكد الدكتور عمرو المصري حرص جامعة مطروح على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتشجيع منتسبيها على الاستفادة من المنح والبرامج الدولية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة ماجي ناصيف عن سعادتها بالتواجد داخل جامعة مطروح، مشيدةً بحرص الجامعة على دعم التعاون الدولي، ومؤكدة استعداد الهيئة لتقديم المزيد من الدعم والفرص خلال الفترة المقبلة.