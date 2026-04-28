وزارة الصناعة الكورية الجنوبية: من المتوقع تأمين 90% من إمدادات النفتا لشهر مايو المقبل

قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تؤمن سول ما يصل إلى 90% من إمدادات النفط من النفتا لتصل لمستويات ما قبل الحرب في إيران خلال شهر مايو المقبل، مضيفة أنه من المتوقع أن توسع الشركات البتروكيماوية الكبرى من عملياتها بما يتماشى مع الإمدادات الواردة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن وزارة التجارة والصناعة قالت، إن معدل التشغيل في شركة يوتشون ان سي سي، التي أعلنت القوة القاهرة لبعض منتجاتها بسبب نقص النفتا، ارتفع إلى 65% حتى الجمعة الماضية مقارنة بـ 55% في الأول من أبريل الجاري.

كما ارتفع معدل التشغيل بشركة كوريا للبتروكيماويات من 62% إلى 72%.

وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت مطلع هذا الشهر أنها ستضخ 674.4 مليار وون "457 مليون دولار" لدعم ما يصل إلى 50% من الاختلاف بين أسعار ما قبل الحرب وأسعار واردات النفتا المرتفعة خلال الفترة من أبريل الجاري حتى يوينو المقبل في محاولة للعمل على استقرار الإمدادات.