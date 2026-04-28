قادة بجيش إسرائيل محبطون إزاء تهديد المسيرات بلبنان

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي:

- يُشكّل خطر الطائرات المسيّرة المتفجرة تحديًا لقوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

- ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام المسيرات، وليس هذا "الفشل الأول" في مواجهتها

أقرّ مسؤولون عسكريون إسرائيليون كبار، الثلاثاء، بدخول الجيش الحرب في لبنان دون أدوات كافية لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة التي يهاجمهم بها "حزب الله"، وأعرب قادة الوحدات القتالية في الميدان عن "إحباط شديد".

ويوميا، يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة جنود، بينهم حالات خطيرة، نتيجة سقوط مسيّرات في مواقع توغّل قواته، كما أعلن مؤخرا عن مقتل جندي واحد على الأقل نتيجة انفجار مسيّرة مفخخة جنوبي لبنان.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مسؤولين عسكريين كبار، لم تسمّهم، قولهم: "دخلنا الحرب في لبنان دون أدوات كافية لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة".

وقالت الإذاعة: "يُشكّل خطر الطائرات المسيّرة المتفجرة تحديًا لقوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وسط سلسلة من الهجمات اليومية التي يشنها حزب الله".

وأضافت: "حظيت هذه القضية باهتمام كبير خلال مناقشات منتدى القيادة العليا للجيش الإسرائيلي في رامات دافيد أمس".

* "إحباط شديد"

وبحسب الإذاعة، "صرّح قائد اللواء 282 مدفعية، الذي يشارك بالحرب حاليًا في لبنان، العقيد (أ)، للقادة: يمثل خطر الطائرات المسيّرة تحديًا عملياتيًا كبيرًا نواجهه، علينا التفكير في كيفية تنظيم أنفسنا بشكل أفضل في مواجهة هذا الخطر".

وأردفت: "يُعرب قادة الوحدات القتالية التابعة للجيش الإسرائيلي، والذين يشاركون بالحرب حاليًا في لبنان، عن إحباطهم الشديد إزاء خطر الطائرات المسيّرة وقلة الأدوات المتاحة للجيش للتعامل معه".

* "استجابة مرتجلة"

ونقلت عن جندي إسرائيلي في جنوب لبنان، لم تسمّه، قوله: "لا يوجد الكثير مما يمكن فعله حيال ذلك، فالإحاطة التي تتلقاها القوات تقتصر على القول: كونوا على أهبة الاستعداد، وإذا رصدتم طائرة مسيّرة، أطلقوا النار عليها".

وكشفت الإذاعة أن "بعض وحدات الجيش الإسرائيلي بدأت بالفعل بتطوير استجابة مستقلة لهذا الخطر، مثل نشر الشِباك فوق المواقع والمنازل والنوافذ، بحيث تعلق الطائرة المسيّرة فيها ولا تصيب هدفها".

كما نقلت عن ضابط إسرائيلي في جنوب لبنان، لم تسمّه، قوله: "إنها استجابة مرتجلة، بدأنا بنشرها مع بعض القوات، لكنها غير كافية على الإطلاق".

* فشل مكرر

أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام المسيرات، وليس هذا "الفشل الأول" في مواجهتها.

واعتبرت أنه "أتيحت للجيش الإسرائيلي فترة طويلة للاستعداد لتهديد المسيّرات، منذ ظهورها بكثافة في الحرب الروسية الأوكرانية" في منتصف 2023، وبعد هجوم 7 أكتوبر 2023، "عندما عطّلت حماس أنظمة الرؤية والإطلاق على حدود غزة باستخدام مسيّرات مفخخة".

ولفتت إلى أن رئيس الأركان إيال زامير وبّخ قائد القوات الجوية اللواء تومر بار قبل نحو 6 أشهر عبر "مذكرة قيادة"، "لفشل القوات الجوية في التعامل مع تهديد الطائرات المسيّرة".