وفاة 3 أطفال وإصابة 12 وتدمير 1500 منزل إثر حريق بمخيم نازحين غربي السودان

أعلنت غرفة طوارئ سودانية وفاة 3 أطفال وإصابة 12 آخرين، إثر حريق ضخم اندلع بمخيم قولو للنازحين بمنطقة جبل مرة بولاية وسط دارفور في غرب البلاد .

وقال مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة - جبل مرة، في بيان صحفي، إن حريقا كبيرا اندلع مساء أمس الاثنين داخل معسكر زنكي الخضار لإيواء النازحين في قولو بمحلية وسط جبل مرة ما تسبب في خسائر فادحة لمئات الأسر .

وأشار إلى احتراق أكثر من 900 منزل بشكل كامل وتضرر أكثر من 600 منزل بشكل جزئي، لافتا إلى وفاة 3 أطفال دون سن 10 سنوات وإصابة 12 شخصا بجروح متفاوتة .

وأعرب المجلس عن بالغ الأسف والقلق إزاء تكرار الحوادث المؤسفة المتمثلة في اندلاع الحرائق داخل مراكز إيواء النازحين، مؤكدا أن "هذه الحوادث المأساوية تمثل تهديداً مباشراً لأرواح النازحين وممتلكاتهم، وتزيد من معاناة الأسر التي تعيش أصلاً ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة".