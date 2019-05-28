الجيش: الهجوم على أهداف سورية رد على استهداف طائرة إسرائيلية

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أطلقت القوات السورية صاروخا مضادا للطائرات على طائرة مقاتلة إسرائيلية مساء اليوم الاثنين ، وردا على ذلك، هاجمت إسرائيل أهدافًا سورية ، حسبما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة"جيروزاليم بوست" عن الجيش الإسرائيلي قوله إن الصاروخ لم يصب الطائرة الإسرائيلية التي كانت تقوم برحلة روتينية فوق شمال إسرائيل وسقط داخل الأراضي السورية.

وقال الجيش الاسرائيلي ان المهمة اكتملت كما هو مخطط لها.

وردًا على المحاولة، هاجم الجيش الإسرائيلي الموقع الذي تم منه إطلاق الصاروخ المضاد للطائرات.

من جهة اخرى ،نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر عسكري قوله "إنه في تمام الساعة 10ر21 قام العدو الإسرائيلي باستهداف أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة بريف القنيطرة".

وأوضح المصدر أن العدوان أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة مقاتل آخر بجروح".

كانت سانا قد اشارت إلى تدمير آلية عسكرية.