مؤسس هواوى يعارض التهديد الصينى باستهداف شركة آبل الأمريكية

استبعد رين تشنج فى، مؤسس شركة هواوى تكنولوجيز، ورئيسها التنفيذى، ردا من بكين يستهدف شركة آبل، مضيفا أنه سيعارض أى خطوة من هذا القبيل من جانب الصين ضد الشركة المنتجة لهواتف الآيفون، بحسب وكالة بلومبرج.

وعند سؤاله عن دعوات البعض فى الصين لاستهداف آبل بإجراء انتقامى، قال رين إن سوف «يحتج» على أى خطوة من هذا القبيل إذا اتخذتها بكين، قائلا «ذلك لن يحدث أولا وقبل أى شىء، وإن حدث سأكون أول المعترضين».

وأقر بأن القيود على التصدير من قبل إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ستقلص تفوقا استمر عامين حققته الشركة على منافسيها، لكنه أوضح أن الشركة ستكثف إمداداتها من الرقائق أو أنها ستجد بدائل للتفوق فى مجال الهواتف الذكية والجيل الخامس.

وأعلنت جوجل عن تعليق بعض معاملاتها مع هواوى نهاية الاسبوع الماضى، إلا أن واشنطن أعلنت، بعدها بأيام، تأجيل بدء تطبيق الحظر على تصدير التكنولوجيا الأمريكية، إلى «هواوى» حتى منتصف أغسطس المقبل، مشيرة إلى الحاجة لإفساح المجال أمام تحديثات البرامج والتزامات أخرى متعلقة بالعقود.

كانت «هواوى» الصينية قد أصدرت بيانا طمأنت فيه مستخدمى هواتفها بعد قرار «جوجل»، وقالت إنها ستستمر فى تلقى تحديثات الأمان وخدمة ما بعد البيع، بما فى ذلك الهواتف الجديدة التى تم شحنها إلى أسواق العالم، والأجهزة التى لم تخرج بعد من المخازن.

وكان «رين تشنج فى»، أكد أن القيود الأمريكية لن تؤثر على منتجات الشركة خاصة فى قطاع اتصالات الجيل الخامس.

وقال تشنج بحسب وكالة رويترز، إنه «فى الوقت الحاضر، سيكون للحظر تأثير على منتجات هواوى منخفضة التكنولوجيا»، مشددا على أنه لا ينبغى تقييد هواوى بسبب موقعها الرائد فى مجال التكنولوجيا.

وأضاف تشنج «عملنا هو إفادة البشرية بأسرها.. معدات الجيل الخامس من هواوى ستقلل إلى حد كبير تكلفة إنشاء شبكات الاتصالات العالمية»، موضحا أن «شبكات هواوى للجيل الخامس لن تتأثر، وفيما يتعلق بتقنية الجيل الخامس فلن يتمكن الآخرون من اللحاق بهواوى وقد يستغرق هذا منهم عامين أو ثلاثة».

وسيدفع قرار جوجل بوقف ترخيص الأندوريد لشركة هواوى ــ حال تطبيقه ــ إلى اتجاه الأخيرة لاستخدام مشروعAndroid Open Source أو AOSP على هواتفها الذكية، إلا أن المصدر المفتوح للبرمجيات لن يكون بديلا جيدا بالتأكيد على الإصدار الثابت، حيث لن يحظى المستخدمون بالخدمات وتحديثات التطبيقات المتوقعة على هواتف هواوى، أيضا لن تتوفر تحديثات الحماية للهواتف بشكل سريع قبل توفرها على AOSP