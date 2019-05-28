وزير الخارجية الأردني: انهاء الاحتلال هو السبيل لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

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أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي ضرورة أن تنطلق جميع الجهود المستهدفة لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي من حقيقة أن السلام سبيله إنهاء الاحتلال واعتماد خطوات عملية لتحقيق.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى أجراه الصفدى مع وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفني، اليوم الثلاثاء.

وشدد الصفدي، خلال الاتصال، على أن أي طرح اقتصادي لمعالجة تداعيات الصراع لا يمكن أن يكون بديلا لخطة سياسية شاملة لتنفيذ حل الدولتين.

واتفق الجانبان على أن دعم التنمية الاقتصادية عامل ضروري تكون جدواه مهمة وأساسية في إسناد الحل السياسي الذي يحدد الوصول لحل الدولتين هدفا واضحا له وليس خارجه.

وأشاد الصفدي بموقف ايرلندا المساند لحل الدولتين سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع ودعمها لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، مؤكدا أهمية دور إيرلندا وأوروبا في جهود حل الصراع وتجاوز التحديات الإقليمية.

وبحث الوزيران سبل استكمال الحوار الذي انطلق في دبلن قبل أشهر بدعوة من إيرلندا، وبحضور الأردن وعدد من الدول العربية والأوروبية لبحث سبل إيجاد أفق سياسي للوصول لحل الدولتين وتحقيق السلام الشامل.