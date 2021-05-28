اليابان تعتزم تقديم 10 ملايين دولار مساعدات لقطاع غزة

أعلن وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، اليوم الجمعة، اعتزام بلاده تقديم مساعدات غذائية وطبية بقيمة تصل إلى 10 ملايين دولار للفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يعاني دمارا كبيرا بعد قصف إسرائيلي عنيف دام 11 يوما في وقت سابق من الشهر.

وقال موتيجي، في تصريح نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية: "تسببت المواجهة الإسرائيليين والفلسطينيين في قدر كبير من الضرر وسنلبي مجموعة متنوعة من الاحتياجات من أجل الدعم لقطاع غزة"، مؤكدًا أن طوكيو ستحاول المساعدة في حل النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإعادة إعمار المناطق التي دمرها القصف الإسرائيلي.

وأجرى الوزير الياباني، في وقت سابق من الأسبوع محادثات هاتفية مع وزيري الخارجية الفلسطيني والإسرائيلي، حيث عرض تقديم المساعدة لقطاع غزة وطلب من الجانبين مواصلة وقف إطلاق النار.