كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن تطورات ملف التجديد للتونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق.

وقال لبيب في تصريحات تلفزيونية: "أبلغنا وكيل فرجاني ساسي، بأن المستحقات المتأخرة للاعب والتي كانت تعوق ععملية التجديد، باتت متوفرة الآن، ويمكنه الحضور غدا لاستلامها".

وتابع: "فيما يخص التجديد لو أراد اللاعب أن يتشرف بارتداء قميص النادي مدة أطول فهذا يسعدنا أيضا، ومستحقاته للعقد الجديد متوفرة".

وأضاف: "أنهينا أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين، رغم أننا لم نمكث أكثر من 5 أيام فقط في إدارة النادي، لكننا حرصنا على النزول إلى غرف اللاعبين بعد المباراة، وتحدثنا إليهم بأن المستحقات تم تحويلها للحسابات البنكية لكل منهم على أن تكون متاحة بحلول يوم الأحد أو الإثنين".