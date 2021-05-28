تعرف على المحاور والطرق الجديدة التي تفقدها السيسي اليوم في شرق القاهرة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة اعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

اطلع الرئيس على أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي خاصة شارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد والذين تم توسعتهما بواقع ٦ حارات مرورية لكل اتجاه امتدادا الى حي مدينة نصر، وكذلك توسعة و رفع كفاءة الطرق الداخلية للاحياء المحيطة بمنطقة شيراتون السكنية التي تحتوى علي عدد ١٢ شارع بإجمالي اطوال ١٤ كيلومترا وذلك لتخفيف الاعباء المروريه عن تلك المنطقة وربطها بالمحاور الرئيسية، حيث تم كذلك تطوير شبكه المرافق بتلك المنطقة بإحلال و تجديد خطوط المياه بإجمالي أطوال ٣٥ كم و تنفيذ خط صرف صحي بطريق الأوتوستراد بطول ٢ كم لخدمة التجمعات السكنية المستقبلية.

بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف الامطار، كما تم تنفيذ عدد ٢ كوبري دوران للخلف في طريق الاوتوستراد بواقع ٣ حارة مرورية لكل كوبري.

وتوقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل وليطلع على سير الخطوات التنفيذية مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الاعمال.

كما التقي الرئيس السيسي بعدد من المواطنيين الذين تصادف تواجدهم اثناء الجولة حيث تبادل الحديث معهم بشأن أحوالهم المعيشية والاستماع إلى طلباتهم.