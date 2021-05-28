لوكاشينكو يصل إلى روسيا لإجراء محادثات مع بوتين

وصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إلى مدينة سوتشي الروسية، وذلك لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية، أنه من المقرر أن تركز المحادثات على القضايا الاقتصادية في قطاعات مختلفة بين البلدين، بالإضافة إلى الضغوط الخارجية وسياسة العقوبات.

ومن المقرر أن يناقش ألكسندر لوكاشينكو وفلاديمير بوتين الخطوات المقبلة وعمل الحكومتين لتطوير التكامل، ومقارنة الملاحظات حول القضايا الأكثر إلحاحًا للتعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية.