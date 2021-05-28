وزير السياحة يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز التعاون بين البلدين

بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع الدكتور رمزي المشرفية وزير السياحة اللبناني، وضع آليات خطة العمل خلال الفترة القادمة لتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك من خلال اللجنة، وتعزيز وتنشيط الحركة السياحية وتحقيق التكامل بين دول الإقليم، حيث تربط بينهم لغة واحدة وثقافة مشتركة وعادات وتقاليد متقاربة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد عقب الإعلان عن فوز مصر برئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، ولبنان بمنصب النائب الأول لرئيس اللجنة، وذلك خلال الانتخابات التى أُجريت اليوم أثناء الاجتماع ال ٤٧ للجنة الذي يُعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

كما تطرق الحديث إلى تعزيز سبل التعاون بين مصر ولبنان في مجال السياحة والآثار والاستفادة من الخبرات العلمية في هذا المجال ودفع الحركة السياحية بين البلدين.

حضر اللقاء السفير أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، والأستاذة يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار المصري للشئون الفنية، والمستشار عبد المحسن شافعي المُشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار المصرية.