إيطاليا تكتسح سان مارينو بسباعية وديا

اكتسح منتخب إيطاليا نظيره منتخب سان مارينو 7 / صفر، اليوم الجمعة، في مباراة دولية ودية.

وتقدم المنتخب الإيطالي عن طريق فيدريكو بيرناردسكي في الدقيقة 31، قبل أن يضيف جيانماركوا فيراري الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني سجل ماتيو بوليتانو هدفين في الدقيقتين 49 و77، فيما سجل ماتيو بيسينا هدفين في الدقيقتين 75 و86 بينما أضاف أندريا بيلوتي هدفا في الدقيقة 67.

وجاءت مباراة سان مارينو، لتكون أول مباراة ودية من أصل اثنين يخوضهما المنتخب الإيطالي استعدادا لكأس أمم أوروبا 2020، حيث ستكون المباراة الثانية أمام منتخب جمهورية التشيك في الرابع من يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيطالي افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا حينما يواجه منتخب تركيا يوم 11 من الشهر المقبل، في البطولة التي تستمر منافساتها حتى 11 من يوليو المقبل.