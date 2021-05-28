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ألمانيا تخطط للبدء بتطعيم الأطفال ضد كورونا

وكالات
نشر في: الجمعة 28 مايو 2021 - 10:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 مايو 2021 - 10:55 ص

تخطط ألمانيا للسماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك اعتبارا من 7 يونيو المقبل، في خطوة لتكثيف حملة التطعيم بالبلاد.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن وكالة الأدوية الأوروبية من المرجح أن توافق على استخدام لقاح "فايزر" للفئة العمرية 12-15 عاما، مشيرة إلى أنه بعد التشاور مع حكام الولايات الألمانية الـ16 يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما طلب موعد لتلقي التلقيح.

وشددت على أن التعليم الآمن سيكون "مستقلا تماما عن مسألة ما إذا كان الطفل قد تم تطعيمه أم لا"، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

يذكر أن 41.5% من سكان ألمانيا تلقوا حتى الآن جرعة واحدة من اللقاح، بينما حصل 15.7% على جرعتين.

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