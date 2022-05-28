شارك آلاف الأشخاص في مظاهرة تدعو إلى حظر الدعارة في إسبانيا اليوم السبت.

وسار المتظاهرون، ومعظمهم من النساء، في شارع "جران فيا" للتسوق في مدريد، وحمل العديد منهم ملصقات ولافتات، مكتوب على بعضها: "نحن النساء لسنا سلعا" و"الدعارة ليست مهنة"، وهتف الكثيرون "أوقفوا الاستغلال الجنسي".

وقالت الشرطة إن الاحتجاج نظمته 175 جماعة واجتذب نحو سبعة آلاف شخص.

وجاءت المسيرة بعد أن وافق البرلمان الإسباني على مشروع قانون لتشديد القانون الجنائي على الجرائم الجنسية يوم الخميس، وبالإضافة إلى اشتراط موافقة جميع المنخرطين في أعمال جنسية، فإنه ينص أيضا على حظر الإعلان عن الدعارة.

وطالب الناشطون باتخاذ مزيد من الخطوات أكثر من مشروع القانون، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ.

ونقلت صحيفة "إل بايس" الإسبانية عن لورا ريفاس، المتحدثة باسم الحركة النسوية في مدريد ، قولها: "إجراءات الحكومة هي مهمة تصحيحية لا تحل المشكلة الأساسية".