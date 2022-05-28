طلاب الدبلومات الفنية بالمنيا: امتحان اللغة العربية في مستوى الطالب المتوسط





أكد غالبية طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بمحافظة المنيا، اليوم السبت، أن امتحانات مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، كانت في متناول الطالب المتوسط، وخلت من الأسئلة المركبة والمعقدة.



وأعرب طلاب مدارس التعليم الصناعي، عن رضاهم بمستوى الامتحان، مؤكدين أنه في المتوسط.



وأشار كلاب آخرون في امتحانات دبلوم التجارة، إلى صعوبة بعض الجزئيات في امتحان اللغة العربية خاصة النحو.



وأوضح الطالب حسين محمود بالثانوي الفني الصناعي بإدارة سمالوطو، أن امتحان مادة اللغة العربية كان سهلا في بعض الأسئلة، وصعب في أسئلة أخرى، وفي المجمل بمتناول الطالب فوق المتوسط.



وأكد محسن وفقي طالب الثانوي التجاري بمطاي، أن امتحان مادة اللغة العربية، كان في متناول الطالب فوق المتوسط، وهناك أجزاء بالنحو في غاية الصعوبة.



ومن جانبه، صرح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بأن امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، لم تصل حتى الآن أي شكاوى من الطلاب، وقد أدى 62730 طالبًا وطالبة، أداء امتحانات الدور الأول، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، داخل 9 إدارات تعليمية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، وسط إجراءات رقابية، وأمنية مشددة.



وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم تسكين جميع اللجان وتوزيع أوراق الأسئلة والإجابة على جميع اللجان، وفقا لتعليمات مراقبة الامتحانات.



وأضاف الرشيدي: يؤدي الامتحان هذا العام 62730 طالبًا وطالبة، بينهم 26025 طالبًا وطالبة بالتعليم الصناعي، و20975 بالتعليم التجاري، و14708 بالتعليم زراعي، و605 بالمزدوج، و318 بالفندقي، و99 متقدم تجاري.