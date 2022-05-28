هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال اعتقل 2709 فلسطينيا خلال الثلث الأول من العام الجاري



قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إن الاحتلال الإسرائيلي صعد من اعتقالاته التعسفية منذ مطلع العام الجاري 2022، في الأراضى الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس، مشيرا إلي تسجيل اعتقال 2709 فلسطينيا خلال الثلث الأول من العام.



وأضاف فراونة أن اجمالي تلك الاعتقالات شكلت زيادة قدرها (58.3%) عما سُجل في نفس الفترة من العام الماضي.



وأشار إلى أن من بين هؤلاء المعتقلين نحو (1336) فلسطينيا من القدس المحتلة، ما يشكل زيادة قدرها (96.1%) عما سُجل من اعتقالات في القدس خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يؤكد على أن هناك استهدافا إسرائيليا متصاعدا لأهلنا في القدس المحتلة.



وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهجت الاعتقالات سياسة، واعتمدتها منهجاً وسلوكاً يومياً ثابتاً في تعاملها مع الفلسطينيين"، مشيرا إلي أن الاحتلال ينتهج الاعتقالات كوسيلة للانتقام والعقاب الجماعي وللضغط والمساومة.



وأكد فروانة أن الاعتقالات لم ولن توقف مسيرة الشعب الفلسطيني الذي يكافح من أجل دحر الاحتلال وتحقيق أهدافه المشروعة.