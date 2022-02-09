نائبة بايدن تزور مدينة بافالو بعد مرور أسبوعين على الهجوم العنصري

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بعد مرور أسبوعين على الهجوم العنصري على متجر في ولاية نيويورك الذي أسفر عن مقتل عشرة أشخاص زارت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنطقة التي فجعت بالحادث في مدينة بافالو.

وحضرت هاريس حفل تأبين أحد القتلى برفقة زوجها، دوج إمهوف، وتفقدت مسرح الجريمة.

كان مسلح فتح منتصف الشهر الجاري النار من بندقية هجومية بصورة عشوائية أمام متجر كبير وفي داخله أيضا، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

وتم القبض على الجاني في مكان الجريمة.

ووفقا للمحققين كان الفعل بدوافع عنصرية، حيث إن 11 من بين 13 ضحية كانوا من السود.

يقطن بافالو غالبا سكان من السود.

توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بافالو بعد أيام قليلة من الهجوم وأدان الجريمة بوصفها عملا إرهابيا عنصريا.

وبعد أسبوع من الرعب في بافالو، هز هجوم إطلاق نار مدمر آخر البلاد أيضا، حيث قتل مسلح يبلغ من العمر 18 عاما 19 طفلا ومعلما يوم الثلاثاء الماضي في مدرسة ابتدائية ببلدة أوفالدي الصغيرة في تكساس.

قتل المهاجم برصاص الشرطة.

ولم تتضح بعد خلفية الجريمة.

يعتزم بايدن أيضا زيارة منطقة أوفالدي يوم غد الأحد مع زوجته جيل للقاء عائلات الضحايا هناك.