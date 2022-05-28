وزير النفط العراقي: نعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية العام 2027

صرح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الجمعة أن العراق يعمل على زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام إلى 8ملايين برميل يوميا بالتعاون مع الشركاء الأجانب بحلول نهاية العام 2027.

وقال وزير النفط العراقي في تصريح لتلفزيون "العراقية" الرسمي "إن الطاقات الإنتاجية الحالية للنفط الخام في العراق تبلغ 4 ملايين و800الف برميل يوميا ونعمل على زيادتها إلى 6ملايين برميل قبل العام 2027 والى إنتاج 8ملايين برميل يوميا بنهاية العام2027 بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد".

وأضاف" أن الوصول إلى إنتاج 8ملايين برميل في اليوم هدف أساسي ومحوري في خطط العراق المستقبلية بنهاية العام 2027".

وأكد "أن العراق بحاجة إلى زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام كونه واحد من أهم بلدان العالم في مجال الطاقة وثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك ) ونريد البقاء بهذا المستوى أو أكثر ومن ثم الوصول إلى إنتاج 8ملايين برميل يوميا بنهاية العام 2027".

وأوضح "أن العراق بحاجة إلى شركاء دوليين لتنفيذ خطط زيادة معدلات إنتاج النفط الخام لتحقيق التوازن في السوق النفطية.

وأشار إلى أن من أهم الشركاء الذين سيكون لهم دور في زيادة معدلات إنتاج النفط الخام هي شركة بريتش بتروليوم البريطانية التي تدير حاليا حقل الرميلة بطاقة إنتاجية تبلغ حاليا مليون و400 ألف برميل يوميا وتخطط لزيادتها إلى مليون و700 الف برميل يوميا.

وقال وزير النفط إن العراق ملتزم بأداء إستحقاقات المقاولين الأجانب بوتيرة عالية وحتى في الظروف الصعبة لكوفيد 19.

وأضاف "أن سعر 100دولار للبرميل النفط في السوق العالمية جيد جدا بالنسبة للموازنة العامة الاتحادية في البلاد وهناك حاليا تحسن كبير في دخل الفرد ومشروعات البنىة التحتية".