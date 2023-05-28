 الرئيسان الإيراني والباكستاني يهنئان أردوغان مع فرز الأصوات - بوابة الشروق
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الرئيسان الإيراني والباكستاني يهنئان أردوغان مع فرز الأصوات

أردوغان
أردوغان
د ب أ
نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 10:41 م | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 10:41 م

انضم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى قادة آخرين في إرسال التهاني إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل إعلان النتائج الرسمية للانتخابات في جولة الإعادة الرئاسية الجارية.

ويثق رئيسي في تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا). وقال إن التعاون الوثيق سيخلق ظروفا أفضل لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

كما هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أردوغان، واصفا إياه على تويتر بأنه "عمود قوة للمسلمين المضطهدين" وكذلك "صوت متحمس لحقوقهم غير القابلة للتصرف".

وقال شهباز إنه يتطلع إلى العمل مع أردوغان وتحدث عن "أخوة ممتازة".

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