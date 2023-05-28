مقتل شخص وإصابة 30 آخرين في حادث تدافع في استاد بتنزانيا

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لقي شخص حتفه وأصيب 30 آخرين في حادث تدافع في استاد بنجامين مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام اليوم الأحد، حسبما قال مسئولون.

وقالت وزيرة الصحة أومي مواليمو على تويتر "تلقينا تقريرا عن حالة وفاة بين 30 شخصا أصيبوا في التدافع".

وقد تدفق الآلاف من محبي كرة القدم على الاستاذ الذي يتسع لـ60 ألف متفرج لمشاهدة مباراة ذهاب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية) بين يانج أفريكانز التنزاني وضيفه اتحاد العاصمة الجزائري.

وهذه هي أول مرة يصل فيها ناد تنزاني إلى المباراة النهائية في بطولة قارية.

وبيعت كل تذاكر المباراة تقريبا لمؤسسات أو رجال أعمال، كما اشترت الرئيسة سامية صلوحي حسن 5 آلاف تذكرة للتبرع بها للمشجعين.

وقال مسئولون إن العديد من الشباب الذين لم يكن لديهم تذاكر حاولوا تجاوز بوابات دخول جانبية مما تسبب في حدوث التدافع.

وانتهت المباراة بفوز اتحاد الجزائر على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف، وتقام مباراة العودة في الجزائر يوم 3 يونيو المقبل.