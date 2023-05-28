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7 محترفين فى القائمة المبدئية لمعسكر منتخب مصر

محمد ثابت
نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 4:57 م | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 4:59 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين ، استعدادًا لمعسكر شهر يونيو المقبل الذي.

ويتخلل معسكر يونيو مباراتين ، الأولي يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023" ، و المباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.

تضم القائمة المبدئية 7 لاعبين هم، محمد صلاح و أحمد حجازي و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي محمد وعمر مرموش و أحمد حمدي و سام مرسي.


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