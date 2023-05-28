 السجن 3 سنوات لنجار لإدانته بالإتجار في مخدر الترامادول بالبدرشين - بوابة الشروق
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السجن 3 سنوات لنجار لإدانته بالإتجار في مخدر الترامادول بالبدرشين

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 12:17 م | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 12:17 م


قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة نجار بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لإدانته بحيازة مخدر الترامادول بقصد الإتجار بمنطقة البدرشين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي سليم، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح وعصام حسين محمد

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 243 لسنة 2023 جنايات مركز البدرشين، أن "همام. م"، 31 سنة، نجار مسلح، في يوم 3 يناير الماضي، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاحا أبيض "مقص" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد معاون مباحث مركز شرطة البدرشين، أنه نفاذاً لقرار النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهم على ذمة إحدي القضايا، انتقل لحيث تواجد الأخير وضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على علبة سجائر تحوي أقراص مخدرة، مبلغ مالي وهاتف محمول وسـلاح ابيض "مقص".

وتابع معاون المباحث أنه بمواجهة المتهم قرر باحرازه للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الأبيض لتقطيع وتجزئة العقاقير المخدرة.


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