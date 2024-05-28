تعليم شمال سيناء: نتائج الشهادة الإعدادية تصل على رسائل الهاتف المحمول هذا العام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عن خدمة جديدة تقدم لكل طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام مقدمة من لجنة النظام والمراقبة "الكنترول".

وجاء في بيان المديرية أنه ستصلكم رسائل بنتائج امتحانكم على الواتس آب المسجل على أرقام الهواتف المسجل لدينا لكل طالب أو ولي أمر، وكذلك رسائل تهنئة للطلبة الأوائل من محافظ شمال سيناء ووكيل وزارة التربية والتعليم.

وتابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم المراجعات النهائية لأعمال التصحيح والكنترول للشهادة الإعدادية؛ تمهيدا لإعتماد النتيجة من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وشدد رضوان على ضرورة التأني وتحري الدقة عند التصحيح، ومراجعة كل جزئيات كراسة الإجابة، وتقدير الدرجات، لإعطاء كل طالب حقه، مُشيدًا بالجهد المبذول من المصححين والمراجعين تحت إشراف موجهي العموم "رؤساء لجان التصحيح".

وتابع وكيل الوزارة الرصد الإلكتروني للدرجات، مشيدًا بالانضباط والنظام في العمل والتأكيد على التأني والتركيز وتحري الدقة عند رصد الدرجات يوميًا أولاً بأول؛ لإعلان النتائج بأقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور.