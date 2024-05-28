- كريستسان بيرجر: انتشار الطاقة المتجددة يفتح أسواقًا جديدة واقتصادات كبيرة وفرص الأعمال

أكد السفير كريستسان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، اليوم، أن الطاقة المتجددة تعد أمرًا حيويًا لتحقيق الحياد المناخي وأمن الطاقة، مشيراً إلى أن مصر لديها الأصول الرئيسية وهي الشمس والرياح.

وقال بيرجر، إن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مزود لتمويل المناخ في العالم، حيث يمثل أكثر من 40% من صناديق المناخ العامة في جميع أنحاء العالم من خلال الدول الأعضاء فيه.

- افتتاح مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس

جاءت تصريحات بيرجر خلال افتتاح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، اليوم، مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 252 ميجاوات تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور كريستيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، وفرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة واريك شوفالييه سفير فرنسا والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة.

وذكر بيرجر، أنه في البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي يتم استخدام المساعدة الفنية وبناء القدرات والاستثمارات والضمانات للتخفيف من المخاطر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومن خلال الاستثمار والتشريعات المناسبة، يمكن أن تصبح الطاقة المتجددة سائدة، مما يفتح أسواقًا جديدة واقتصادات كبيرة وفرص الأعمال.

- بنك الاستثمار الأوروبي: المشروع يمّكن مصر من زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42%

من جهته، قال جويدو كلاري، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، إن البنك يفخر بدعم هذا المشروع في إطار مبادرة فريق أوروبا بقرض قيمته 94 مليون يورو، مما يمكّن مصر من اتخاذ خطوة رئيسية نحو هدفها الطموح المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.

وأشار كلاري إلى أن مشروع الطاقة المتجددة يهدف إلى المساهمة بشكل كبير في أهداف العمل المناخي من خلال خفض النقص المتزايد في إمدادات الكهرباء في مصر عبر استخدام موارد طاقة الرياح المستدامة.

ويتضمن المشروع 70 توربينة قدرة التوربينة الواحدة حوالي 3.6 ميجاوات، ويشمل محطة محولات جهد 220/33/33 ك.ف، وتبلغ الطاقة المتوقع إنتاجها سنويا حوالي 1200ج.و.س. ويبلغ إجمالي الوفر من الوقود حوالي 203 آلاف طن بترول مكافيء سنويا، كما يبلغ إجمالي الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حوالي 469 ألف طن سنويا.

- تمويل المشروع

وتم تمويل المشروع من خلال الشركاء الأوروبيين للتنمية (بنك التعمير الألماني KfW، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، بنك الاستثمار الأوربي EIB، الاتحاد الأوروبي EU)، وذلك طبقا لاتفاق المظلة الموقع في 23/11/2016 بين مصر، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والشركاء الأوروبيين.

وتم البدء في تنفيذ المشروع بنهاية عام 2020 وتم إطلاق التيار في أكتوبر 2023 وتم انتهاء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل التجاري بتاريخ 31/12/2023.