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هولندا تقود جهود تزويد أوكرانيا بصواريخ الدفاع الجوي

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 4:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 4:00 م

قالت الحكومة الهولندية، اليوم الثلاثاء، إنها ستقود مبادرة بين بعض الدول الأوروبية لتزويد أوكرانيا بنظام صواريخ باتريوت للدفاع الجوي.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين في بروكسل، اليوم الثلاثاء: "بالطبع، لا تزال أوكرانيا تتعرض للهجوم.. الغارات الجوية مستمرة".

وأضافت: "أنظمة باتريوت نادرة في أوروبا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) ، لكننا نتخذ الآن خطوة إلى الأمام ، لذلك سنزودها بمكونات أنظمة باتريوت".

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع الهولندية، إن هولندا حددت الدول التي يمكن أن تقدم أجزاء وذخائر باتريوت إضافية"، من أجل تسليم أوكرانيا نظاما كاملا.

ولم يتطرق التقرير لاسماء دول بعينها.

وقال الأمين العام للناتو، إن الدفاع الجوي يمثل "الحاجة الأكثر إلحاحا".

وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي "تكثف عمليات تسليم الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي، الأكثر تقدما بوجه خاص، ألا وهي أنظمة باتريوت".

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