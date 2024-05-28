مظاهرة في باريس تنديدا بمجزرة الاحتلال في رفح الفلسطينية

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شهدت العاصمة الفرنسية باريس، أمس الاثنين، مظاهرة منددة بالمجزرة الذي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم للنازحين الفلسطينيين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة سان أوغسطين في باريس، وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 8 أشهر.

ورددوا هتافات مثل: "إسرائيل قاتلة، (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون شريك في الجريمة" و"ارحلي يا إسرائيل، فلسطين ليست لك" و"تحيا فلسطين"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

كما حمل المحتجون أعلاما فلسطينية ورفعوا لافتات كتب عليها شعارات من قبيل: "مرحبا (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، المحكمة الجنائية الدولية أعطتك موعدا".

ولم تسمح قوات الشرطة المنتشرة في نقاط الخروج المختلفة بساحة سان أوغسطين للمتظاهرين بمغادرة الساحة لمدة ساعة ونصف تقريبا.

ولم يستطع المتظاهرون الذين اعترضتهم الشرطة التوجه إلى السفارة الإسرائيلية في باريس، وهو الاتجاه المحدد لهم مسبقا.

وتدخلت الشرطة مرارا باستخدام الغاز المسيل للدموع لفض المتظاهرين.

ومر المتظاهرون أمام أفرع سلاسل المتاجر الدولية والوجبات السريعة التي تدعم إسرائيل وأطلقوا صيحات استهجان ضدها.

وكتبت عبارة "فلسطين الحرة" باللغتين العربية والإنجليزية على جدران المباني المختلفة في شوارع باريس.

وأثارت "المجزرة" انتقادات إقليمية ودولية حادة لإسرائيل، مع اتهامات بتحدي قرارات الشرعية الدولية، ودعوات لفرض عقوبات والضغط عليها لإنهاء الإبادة الجماعية ووقف الهجوم البري المتواصل على رفح منذ 6 مايو الجاري.