حزب الله تستهدف موقع ‏السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة

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أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية في بيان أن عناصرها استهدفت بعد، ظهر اليوم الثلاثاء، موقع "‏السمّاقة" الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وقالت جماعة "حزب الله" في بيان إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 0610 من بعد ظهر يوم الثلاثاء، موقع ‏السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

وكان " حزب الله" قد أعلن في بيانين سابقين أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الثلاثاء موقع "راميا" الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة.

واستهدفوا بعد ظهر اليوم الثلاثاء جنوداً إسرائيليين في محيط موقع "السمّاقة" الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

وذكر حزب الله في بيان منفصل أنه "عند رصد مجموعة من الجنود قرب الجدار الفاصل في ‏محيط موقع الراهب اليوم الثلاثاء استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية أثناء تحركهم ‏بقذائف المدفعية وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مساء اليوم بالقذائف حرش بلدة "راشيا الفخار" في جنوب لبنان.

واستهدف القصف الفوسفوري الإسرائيلي حرش "الراهب" عند حدود بلدة "عيتا الشعب" في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أطراف بلدتي " الناقورة" و" كفرحمام" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة المنار المحلية التابعة لـ "حزب الله".

وحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم في أجواء منطقة "صور" في جنوب لبنان ونفّذ غارات وهمية، بالتزامن مع تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية الرسمية.

وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم جدار الصوت فوق سهل "البقاع" شرق وفوق منطقة "جزين" ومنطقتي "النبطية" و"إقليم التفاح" في جنوب لبنان.

واستهدفت قذيفة مدفعية إسرائيلية صباح اليوم المزارعين في سهل "مرجعيون" في جنوب لبنان.

وأطلقت القوات الإسرائيلية صباح اليوم النار من رشاشاتها الثقيلة باتجاه جبلي "اللبونة" و"العلام" في جنوب لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏