بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نعتزم تقديم مشروع قرار بشأن رفح ونتوقع فيتو أمريكيا

قال السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن اجتماع مجلس الأمن بشأن العمليات الإسرائيلية على مخيمات النازحين رفح يأتي بناء على طلب من المجموعة العربية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنّ المجموعة العربية تعتزم التقدم بمشروع قرار ضد هذه العمليات، لكن من المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) عليه.

وأشار إلى أن استخدام الولايات المتحدة للفيتو رغم ما ترتكبه إسرائيل من مجازر يأتي تأكيدا بأنه لا يوجد حياء في المصالح.

وأوضح أن هناك انتخابات أمريكية مرتقبة، كما أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتسابقان على دعم إسرائيل، حتى وإن كانت هناك بعض الأصوات المعارضة لكنها ليست بنفس القدر من القوة.

ولفت إلى أن المتنافسين في هذه الانتخابات يبحثون عن أصوات الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة، موضحا أن سيطرة الجانب اليهودي على النواحي الاقتصادية في الولايات المتحدة تؤدي دائما إلى اتخاذ إجراءات تنعكس سلبا على العالم العربي لا سيما مع قرب الانتخابات.

ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع في رفح إثر ضربة أوقعت شهداء في مخيم للنازحين الفلسطينيين في مدينة رفح.

والاجتماع المُغلق سيعقد بطلب من الجزائر، العضو غير الدائم في المجلس.