أعلن إقليم والونيا الناطق بالفرنسية في بلجيكا، حظر عبور الأسلحة إلى إسرائيل عبر مطاراته، لينضم لقائمة الدول التي منعت تصدير الأسلحة وحظرت عبورها إلى الدولة العبرية.

ومع استمرار عدوانها الغاشم على قطاع غزة، تواجه إسرائيل مزيدا من مؤشرات العزلة الدولية، لا سيما مع إعلان دول حليفة لها عن حظر توريد أسلحة إليها أو حتى السماح بمرورها، بجانب فرض عقوبات.

كندا

أعلنت كندا، في مارس الماضي، وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم، حيث صوّت البرلمان الكندي على إيقاف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بـ204 أصوات مقابل 117 صوتا تدعم إرسال الأسلحة لتل أبيب.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، حينها إن المقترح الأصلي كان تعليق مبيعات الأسلحة لتل أبيب، لكن تم تغييره إلى حظر تام، بجانب وقف تصدير قطع غيار طائرات "إف-16″ و"إف-35" إليها.

إيطاليا

وأعلنت إيطاليا مؤخرا أنها أوقفت مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، امتثالا للقوانين التي تحظر بيع الأسلحة إلى مناطق النزاع.

هولندا

وأوقفت محكمة هولندية عمليات نقل قطع غيار طائرات "إف 35"، لكن حكومة أمستردام تسعى إلى إلغاء هذا القرار.

بلجيكا

ومنذ عام 2006، حظرت بلجيكا مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، ومؤخرا وسعت منطقة فالونيا في البلد ذاته هذا الحظر ليشمل الصناعات الأمنية الإسرائيلية، حتى عندما لا يكون العميل النهائي هو إسرائيل.

وأعلن كبار رجال الأعمال البلجيكيين أيضا حظرا على التجارة الأمنية مع إسرائيل عبر بلجيكا.

بريطانيا

وفي المملكة المتحدة، حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، المسئولين الإسرائيليين، من أن أوروبا قد تفرض حظرا على الأسلحة على إسرائيل إذا استمر الوضع الحالي في قطاع غزة، وفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

فرنسا

أما فرنسا فوجه 115 برلمانيا رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون طالبوه فيها بوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وحذروا من أن عدم اتخاذ تلك الخطوة ينطوي على مخاطر تجعل فرنسا شريكة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وقال البرلمانيون إن التوقف عن بيع جميع أنواع الأسلحة إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة من شأنه تعزيز جهود السلام في المنطقة، ودعوه ليحذو حذو دول أخرى مثل كندا وهولندا بمنع بيع السلاح إلى إسرائيل.

ألمانيا

وفي ألمانيا، أعلن عدد من المحامين الألمان رفع دعوى عاجلة ضد الحكومة الألمانية لإلزامها بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بتكليف من فلسطينيين في غزة، وذلك للاشتباه في أن هذه الأسلحة "مستخدمة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي"، وفق ما نقلت فضائية "الجزيرة".

أمريكا

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وقعت المشرعة ورئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي على رسالة موجهة إلى الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن تطالب بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

باكستان

قدمت باكستان مشروع قرار للأمم المتحدة يدعو لفرض حظر على السلاح المرسل إلى إسرائيل، ويطالبها بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، والوفاء بمسئوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية.

قرار أممي

فيما تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية استمرار حربها على قطاع غزة، وهو أول موقف يتخذه المجلس حيال الحرب على غزة.

ودعا القرار -الذي تبناه المجلس الأممي- إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 28 صوتا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 عن التصويت، حيث عارضته الولايات المتحدة وألمانيا وباراجواي وملاوي وبلغاريا والأرجنتين.