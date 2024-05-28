الأردن يسير قافلة غذائية جديدة لقطاع غزة تضم 40 شاحنة

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سيرت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، قافلة مساعدات إنسانية جديدة لأهالي قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم الثلاثاء، تتكون القافلة من 40 شاحنة محملة بالطرود الغذائية الأساسية، لتوزيعها على الأهالي في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي: "الوضع الإنساني يزداد سوءا في قطاع غزة، فيما الحياة تضييق بأهلنا في غزة، ويصعب عليهم تأمين قوت يومهم".

وأضاف: "نعمل أقصى ما في وسعنا لإدخال المزيد من المواد الغذائية إلى قطاع غزة لمواجهة النقص الغذائي ودرء حصول مجاعة محتملة في القطاع".

وأوضح أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم وصل إلى 1717 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.