 وزير خارجية إيطاليا: رد فعل إسرائيل المشروع يتخذ شكلا مأساويا ويجب أن يتوقف - بوابة الشروق
الأربعاء 28 مايو 2025 12:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

وزير خارجية إيطاليا: رد فعل إسرائيل المشروع يتخذ شكلا مأساويا ويجب أن يتوقف

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 28 مايو 2025 - 11:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 مايو 2025 - 11:24 ص

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، صباح الأربعاء، إن الضربات الإسرائيلية على غزة يجب أن تتوقف.

جاء ذلك خلال إحاطة قدمها في مجلس الشيوخ حول قطاع غزة، حيث طلب قبل كلمته الوقوف دقيقة حداد تكريمًا لضحايا الحرب الفلسطينيين والإسرائيليين.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام إيطالية، نوه تاجاني، أن رد الفعل «المشروع» للحكومة الإسرائيلية على «العمل الإرهابي المروع» يتخذ شكلًا مأساويًا وغير مقبول، مشددًا على ضرورة وقفه.

وطالب إسرائيل بوقف القصف على غزة، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية، واحترام القانون الدولي.

ونوه أن «ما يحدث في غزة منذ أكثر من عام ونصف، وصور الدمار والمعاناة، تسبب ألمًا هائلًا وتمثل إهانة لضمير العالم».

وأشار إلى أن «سكان غزة يدفعون ثمنًا باهظًا على مدار 20 شهرًا».

وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 177 ألف فلسطيني، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين ومئات الآلاف من النازحين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك