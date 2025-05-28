صيحات استهجان ضد السفير الإسرائيلي في السنغال

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• يوفال واكس اضطر إلى مغادرة جامعة "الشيخ أنتا ديوب" بالعاصمة داكار دون إلقاء كلمة، فيما لحق به الطلاب حاملين أعلام فلسطين

تعرض السفير الإسرائيلي في السنغال يوفال واكس لصيحات استهجان أطلقها طلاب جامعة "الشيخ أنتا ديوب" بالعاصمة داكار، بعد دعوته للمشاركة في مؤتمر بالجامعة.

وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، هتاف الطلاب بعبارات "فلسطين حرة" و"غزة حرة" و"إسرائيل مجرمة حرب" في القاعة التي سيلقي السفير فيها كلمته، مرددين صيحات استهجان ضده.

وإثر صيحات الاستهجان، اضطر السفير الإسرائيلي إلى مغادرة الجامعة دون إلقاء كلمة، فيما لحق به الطلاب حاملين أعلام فلسطين.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.