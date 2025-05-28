الوادي الجديد توضح حقيقة تغيير اسم قرية عزب القصر

أصدرت محافظة الوادي الجديد بيانًا، اليوم الأربعاء، أوضحت فيه حقيقة ما أُثير بشأن تغيير اسم قرية "عزب القصر" التابعة لمركز الداخلة، وذلك بعد تداول مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض المواطنين بضرورة الإبقاء على الاسم الحالي.

وأكدت المحافظة، في بيانها، حرصها على مبدأ الشفافية والوضوح في التواصل مع الرأي العام، والانفتاح على جميع الآراء والمقترحات بما يخدم الصالح العام.

وأوضحت أن مقترح تغيير الاسم جاء بناءً على طلب رسمي موقّع من عدد من أهالي القرية، أعربوا فيه عن رغبتهم في تمييز قريتهم عن قرية "القصر" الأخرى التابعة لنفس المركز، وذلك لتفادي الخلط بين القريتين في ما يتعلق بالمطالب والخدمات.

وأضاف البيان أن المحافظة كلّفت رئيس مركز الداخلة بإجراء استطلاع رأي بين سكان القرية حول تغيير الاسم، على أن تُعرض النتيجة لاحقًا على المجلس التنفيذي للمحافظة لاتخاذ القرار المناسب.

واختتمت المحافظة بيانها بالتأكيد على أنه لن يتم تغيير اسم القرية إلا بناءً على رغبة الأهالي، معربة عن تقديرها لاعتزازهم باسم قريتهم وارتباطهم التاريخي به.