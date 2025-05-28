شرطة الرياض تستدعي مصمم الأزياء أحمد زاهر حسن بسبب مخالفة لائحة الذوق العام

استدعت شرطة منطقة الرياض المصمم السعودي أحمد زاهر حسن، على خلفية ظهوره في مقطع فيديو متداول خلال إحدى الفعاليات بالعاصمة، وهو يرتدي زيًا وملحقات وُصفت بأنها مخالفة للائحة المحافظة على الذوق العام المعمول بها في المملكة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض أن الاستدعاء جاء بناءً على ما تم رصده من محتوى مرئي يُظهر شخصًا بمظهر غير لائق في فعالية عامة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتطبيق ما تنص عليه اللائحة المعنية بالحفاظ على الذوق العام.

وظهر المصمم في الفيديو مرتديًا معطفًا وردي اللون، ومزينًا بإكسسوارات ذهبية مثل قرط في الأذن اليمنى وخواتم، ما أثار جدلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي. حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر الإطلالة تعبيرًا عن حرية الإبداع والتميّز الفني، وبين من رأى فيها تجاوزًا للمعايير الاجتماعية والثقافية التي تُشكّل هوية المجتمع السعودي.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الجهات المختصة لضبط المظاهر العامة، وضمان الالتزام بالسلوكيات التي تتوافق مع القيم المجتمعية. إذ تؤكد لائحة الذوق العام على ضرورة احترام خصوصية المجتمع، والالتزام بالآداب العامة في الأماكن العامة، بما في ذلك اختيار الملابس التي تنسجم مع البيئة الثقافية والاجتماعية.

يُذكر أن أحمد زاهر حسن نال مؤخرًا جائزة "علامة الأزياء الرجالية للعام" خلال حفل أقيم في الرياض، وقد أثارت إطلالته في هذا الحفل أيضًا ردود فعل متباينة.



