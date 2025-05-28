إيران تنفي شائعات تقديم مرونة بشأن تخصيب اليورانيوم

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، أن "المشاورات جارية لتحديد موعد ومكان الجولة القادمة من المفاوضات"، مشيرا إلى أن "سلطنة عمان ستعلن عنها فور الانتهاء منها".

وقال بقائي، في بيان رسمي، إن "الموضوع الوحيد للنقاش بين إيران والولايات المتحدة هو القضية النووية ورفع العقوبات، ولم يتم مناقشة أي موضوع آخر في هذه المفاوضات"، معتبرا رفع العقوبات المعيار لقياس جدية الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد على "أولوية إنهاء العقوبات"، مشيرا إلى أن "الفريق التفاوضي الإيراني لن يتردد في بذل أي جهد لرفع العقوبات الأمريكية الجائرة، والتي هي بلا شك غير قانونية وتنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان".

ونفى بقائي، بشكل قاطع الشائعات المتعلقة بمرونة إيران بشأن قضية التخصيب، قائلا: "استمرار التخصيب في إيران جزء لا يتجزأ من الصناعة النووية للبلاد، فهو مبدأ أساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأي اقتراح أو مبادرة تتعارض مع هذا المبدأ أو تُشكل أساسا لانتهاك هذا الحق مرفوضة.