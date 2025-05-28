شركة ريان إير الإيرلندية تمدد إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى آخر يوليو

مددت شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية "ريان إير"، تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 31 من يوليو المقبل، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك بينما أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، أمس الأول الاثنين، تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل لمدة أسبوع آخر.

وأعلنت المجموعة في فرانكفورت أن شركاتها لن تُسيِّر طائرات إلى تل أبيب حتى يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وذلك على خلفية تجدد القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يثيره من مخاوف أمنية.

وينطبق قرار التعليق مجددا على مجموعة "لوفتهانزا" بأكملها، بما في ذلك الشركة الرئيسية "لوفتهانزا" و"سويس" و"بروسلز" و"أوستريا" و"يورووينجز"، و"إيتا" و"لوفتهانزا كارجو".