نائب محافظ الوادي الجديد تشارك في فعاليات حوار طريق الحرير بالصين

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، في فعاليات اليوم الأول من "حوار طريق الحرير"، الذي انطلقت فعالياته بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 27 إلى 30 من مايو الجاري، تحت مظلة اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية بمشاركة المدن الأعضاء بالاتحاد ومن بينها الوادي الجديد.

أكدت نائب المحافظ أن المحافظة تشارك للعام الثالث على التوالي في هذا الحدث الدولي، بهدف تبادل الخبرات والتجارب التي تهدف إلى تعزيز الترويج السياحي، وتبادل ونقل التكنولوجيا، والارتقاء بصناعة السياحة بين المدن الأعضاء، وتطوير الموارد السياحية والثقافية، وحماية التراث.

وأوضحت أن فعاليات هذا العام تأتي في إطار المهرجان الدولي للتراث الثقافي غير المادي، الذي يقام بمقاطعة تشنجدو الصينية، ويضم معرضًا لمنتجات المحافظة من الحرف اليدوية والبيئية والتراثية، والتي لاقت إشادة وإقبالًا من المشاركين في المهرجان وزوار المعرض.

كما ذكرت أن الفعاليات تتضمن زيارات ميدانية وحلقات نقاشية ودورات تدريبية لممثلي المدن الأعضاء.