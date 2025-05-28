حرص المطرب اللبناني جورج وسوف على توجيه التحية لجمهوره من أبناء الجالية العربية في السويد، وذلك بعد انتهائه من إحياء حفله الغنائي هناك اليوم.

ونشر وسوف مقطعًا قصيرًا مصورًا من الحفل، وكتب قائلاً: "صحيح صار في اجتياح للمسرح، بس الحقيقة إنو الاجتياح الأهم هو محبتكم بقلبي يا حبايبي بالسويد".

من ناحية أخرى، يستعد وسوف غدًا لإحياء حفلٍ آخر في ألمانيا، كما يستعد الشهر المقبل لإحياء حفل غنائي في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكان جورج وسوف قد واجه خلال الأيام الماضية شائعة حول وفاته، حيث قام بتسجيل فيديو قصير بثّه عبر صفحته الرسمية على إنستغرام، طمأن فيه الجمهور على صحته، ونفى بشكل غير مباشر هذه الشائعة.